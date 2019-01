Bachata Legend Sarante Passed paased away in the hospital in Orlando, Florida!

Video of Yoskar Sarante - BACHATA MIX (Grandes Exitos)

Leyenda!

Video of YOSKAR SARANTE - GUITARRA

Don't Miss the 6:45a #SpanishWordoftheDay

#Repost @thefreakendominiricantv with @get_repost ・・・ @hot937fm @steveynewnez #SpanishWordoftheday is #LaComay he talks @ozuna on @lacomaydelbochinchefans on @megatvpr @megatvlive #KevinFret #PuertoRico and more! #quebochinche ----------