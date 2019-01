A new wave of Mujeres are coming in hot in 2019.

Check out 5 Latinas you should keep on your radar for 2019 below.

Video of Mariah - Blah

Caliente!

Video of IZA - Dona de Mim

Hot!

Video of Alaya - Tócamelo (feat. Zion & Lennox)[Video Oficial]

Bella!

Video of Cazzu - N.A.V.E

Spanish Word Of The Day 6:45a