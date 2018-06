8. Miguel / J. Cole (Come Thru And Chill)

7. Post Malone / Nikki Minaj (Ball 4 Me)

6. NF (Lie)

5. King Combs / Chris Brown (Love U Better)

4. Juice Wrld (Lucid Dreams)

3. Travis Scott / Lil' Uzi Vert (Watch)

2. Lil' Baby / Drake (Yes Indeed)

1. Cardi B (I Like It)