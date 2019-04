8. Kiana Lede (Ex)

7. A. Chal (00000)

6. Nav / The Weekend (Price On My Head)

5. Casanova / Tory Lanez (2am)

4. Tyga / G- Eazy (Girls Have Fun)

3. Wiley / Sean Paul / Stefflon Don (Boasty remix)

2. Blueface (Thotiana)

1. Lil' Nas X (Old Town Road)