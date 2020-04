8. Money Bag Yo (1-2-3)

7. Yella Beezy / Young Thug (Head Locc)

6. Pop Smoke (Dior)

5. Nav / Gunna / Travis Scott (Turks)

4. Jackboys (Out West)

3. Party Next Door / Rhianna (Believe It)

2. Young T / Bugsy (Don't Rush)

1. Drake (Toosie Slide)