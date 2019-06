8. Melli / Tory Lanez (Slow 4 Me)

7. Wiley / Sean Paul / Stefflon Don / Idris Elba (Boasty)

6. Angelica Vila (More In The Morning)

5. Flipp Dinero (If I Tell U)

4. Dj Khaled / Meek Mill (You Stay)

3. Marshmellow / Tyga (Light It Up)

2. Meek Mill / Ella Mai (24/7)

1. Dj Khaled / SZA (Just Us)