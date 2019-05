8. Juice Wrld (Hear Me Calling)

7. A. Chal (000000)

6. Offset / Cardi B (Clout)

5. French Montana / Blueface (Slide)

4. Wiley / Sean Paul / Stefflon Don / Idris Elba (Boasty)

3. Angelica Vila (More In The Morning)

2. Lil' Nas X (Old Town Road)

1. Megan The Stallion (Big Ole Freak)