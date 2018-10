8. Gucci Mane / Bruno Mars / Kodak Black (Wake Up In The Sky)

7. Sheck Wes (Mo Bamba)

6. Flipp Dinero (Leave Me Alone)

5. Davido (Fall)

4. Russ (Flute Song)

3. Danileigh (Lil' BeBe)

2. Kanye West / Lil' Pump (I Love It)

1. French Montana / Drake (No Stylist)