8. Agnes Mo / Chris Brown (Overdose)

7. Yella Beezy (Thats On Me)

6. Travis Scott / Drake (Sicko Mode)

5. Davido (Fall)

4. Saweetie / G-Eazy (Up Now)

3. Flipp Dinero (Leave Me Alone)

2. Ella Mai (Trip)

1. Lil' Wayne (Uproar)