8. Yella Beezy / Young Thug (Head Locc)

7. Don Toliver (After Party)

6. Cookie Kawaii (Vibe)

5. Bonfyre / Wale (U Remind Me)

4. Jackboys (Out West)

3. Party Next Door / Rhianna (Believe Me)

2. Chris Brown (Go Crazy)

1. Jack Harlow (Whats Poppin)