8. Trevor Daniel (Falling)

7. Skip Marley / H.E.R. (Slow Down)

6. J.I. The Prince (Need Me)

5. Stylo G (Dumpling)

4. H.E.R. / YG (Slide)

3. Fivio Foreign (Big Drip)

2. Russ (Best On Earth)

1. Roddy Rich (The Box)