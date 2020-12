8. DDG / Blueface (Moonwalking In Callabassa)

7. Juicy J / Ty Dolla Sign / Megan The Stallion (She Gone Pop That)

6. Pop Smoke / Lil' Baby / Dababy (4 The Night)

5. Moneybag Yo (Said Sum)

4. C.J. (Whoopty)

3. Megan The Stallion (Body)

2. Saweetie / Jhene Aiko (Back 2 The Streets)

1. Pop Smoke (What U Know Bout Love)