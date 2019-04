8. Yo Gotti / Lil' Baby (Put A Date On It)

7. Future (First Off)

6. Wiley / Sean Paul / Stefflon Don (Boasty remix)

5. Megan The Stalllion (Big Ole Freak)

4. Lil' Baby / Gunna (Close Friends)

3. Lil' Pump / Lil' Wayne (Be Like Me)

2. Travis Scott / The Weekend (Wake Up)

1. Blueface (Thotiana)