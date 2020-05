8. G- Eazy / Tory Lanez / Tyga (Still Be Friends)

7. DaBaby / Roddy Rich (Rockstar)

6. Rotimi / Wale (In My Bed)

5. Jack Harlow (Whats Poppin)

4. Lil' Baby (Emotionally Scarred)

3. Party Next Door / Rhianna (Believe It)

2. Megan The Stallion / Beyonce (Savage remix)

1. Drake (Toosie Slide)