8. DVSN / Future (No Cryin)

7. J.I. The Prince (Need Me)

6. Young M.A. (Big)

5. Pop Smoke (Dior)

4. Doja Cat / Tyga (Juicy)

3. Future / Drake (Life Is Good)

2. DaBaby (Bop)

1. Fivio Foreign (Big Drip)