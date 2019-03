8. 88 Glam (Lil' Boat)

7. Melli / A Boogie (Hit My Line)

6. Ariana Grande (Break Up With Your Girlfriend)

5. Mustard (Pure Water)

4. Metro Boomin / Gunna (Space Cadet)

3. Post Malone (Wow)

2. Cardi B / Bruno Mars (Please Me)

1. Chris Brown (Undecided)