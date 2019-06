8. Marshmellow / Tyga (Light It Up)

7. Angelica Vila (More In The Morning)

6. Cardi B (Press)

5. YK Osiris (Worth It)

4. Megan The Stallion (Big Ole Freak)

3. Meek Mill / Ella Mai (24/7)

2. Polo G (Pop Out)

1. Dj Khaled / Meek Mill (You Stay)