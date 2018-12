Jay Z Shares His Favorite 2018 Track- list

"JAY-Z's Year-End Picks:

1. If You Know You Know - Pusha T

2. Drip Too Hard - Lil Baby & Gunna

3. Double Up - Nipsey Hussle feat. Belly, Dom Kennedy

4. Made Men - Migos

5. Emotionless - Drake

6. SICKO MODE - Travis Scott feat. Drake

7. ZEZE - Kodak Black feat. Travis Scott, Offset

8. Mo Mamba - Sheck Wes

9. Ghetto Gospel - Sauce Walka

10. Walk Up - Mozzy

11. Plug Walk - Rich The Kid

12. Cops Shot the Kid - Nas, Kanye West

13. Uproar - Lil Wayne, Swizz Beatz

14. King's Dead - Jay Rock, Kendrick Lamar, Future

15. Brutus - Westside Gunn, Benny, Conway

16. Freeee - KIDS SEE GHOSTS, Ty Dolla $ign

17. Space Cadet - Metro Boomin, Gunna

18. That's How I Feel - Drake

19. BLACK EFFECT - THE CARTERS

20. Oodles O' Noodles Babies - Meek Mill

21. Sojourner - Rapsody, J. Cole"

