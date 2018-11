1.) 'Tribe' - Bas & J.Cole

2.) 'Where The Bag At' - City Girls

3.) 'What More Can I Say' - Jay Z

4.) 'Backin' It Up' - Pardison Fontaine feat. Cardi B

5.) 'Boo'd Up T-Mix' - Ella Mai feat. T-Pain

6.) 'Yosemite' - Travis Scott feat. Gunna

7.) 'U.O.E.NO' - Rocko feat. Future & Rick Ross