1.) 'DTF' - The Game

2.) 'Loyal' - Chris Brown feat Lil Wayne

3.) 'Tap Out' - Jay Rock

4.) 'Smile' - Lil Duval

5.) 'Fail' - Davido

6.) 'One Dance' - Drake feat Wiz Kid Kyla

7.) 'Up Now' - Saweetie feat Rich The Kid & G- Eazy

8.) 'Finesse Remix' - Bruno Mars feat Cardi B