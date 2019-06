1.) 'Please Tell Me' - Future

2.) 'All Of The Lights' - Kanye West

3.) 'Big Ol Freak' - Megan Thee Stallion

4.) 'Welcome To The Party' - Pop Smoke

5.) 'Pills And Automobiles' - Chris Brown

6.) 'Purple Emoji' - Ty Dolla Sign

7.) 'Bacc At It' - Yella Breezy

8.) 'Turbo' - Darnell Williams

9.) 'Pop Out' - Polo G

10.) 'Bad Idea' - YBN Cordae