1.) 'Earthquake' - Tyler The Creator

2.) 'If I Tell You' - Flipp Dinero

3.) 'Talk To Me' - Tory Lanez

4.) 'Oh Ok' - Milliondolla Capo

5.) 'Best I Ever Had' - Drake

6.) 'I Look Good' - Charlie Boy

7.) 'Tap' - Nav

8.) 'Honestly' - Pink Sweats

9.) 'Exchange' - Bryson Tiller