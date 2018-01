#Repost @hot937fm (@get_repost) ・・・ #MyMood #HotMorningCrew @steveynewnez #TheFreakenDominirican πŸ‡΅πŸ‡·πŸ‡©πŸ‡΄ wanna wish you and your familia a Feliz Noche Buena (Christmas Eve) πŸŽ„He's getting it πŸŽ„#KoolDad

A post shared by Hot 93.7 πŸŽ™ (@steveynewnez) on Dec 24, 2017 at 9:48am PST